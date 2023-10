Il rastrellamento del Ghetto Ebraico di Roma | 80 anni fa

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sono passati ottant'daldeldi, il cui ricordo assume ancor più valore in un periodo storico come questo, con Israele messa nuovamente in pericolo dagli attacchi terroristici di Hamas. Il 16 ottobre 1943 dalle ore 5.15 alle 14, neldipiù di mille e duecento ebrei furono prelevati dalle loro abitazioni, arrestati e deportati in Polonia, nel campo di concentramento di Auschwitz. Delle mille e ventitré persone effettivamente deportate, tornarono asolo in sedici. Ildelavvenne con il supporto delle truppe fasciste dell'Rsi e rappresenta una delle pagine più brutte della storia d'Italia. Oggi saranno commemorate le ...

Lo ricorda l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) in un comunicato diffuso per le celebrazioni che si svolgeranno per l'80° anniversariodi Roma. "È stato il primo di una ...

Rastrellamento del ghetto di Roma 80 anni dopo il 16 ottobre 1943: solo 16 ebrei tornarono da Auschwitz Virgilio Notizie

Ottant'anni fa l'orrore del rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre 1943 Fanpage.it

La nostra intervista a David Di Segni dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, in occasione dell’80esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943: “Siamo i custodi della ...(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2023 Manovra, Meloni: "Taglio cuneo confermato per tutto il 2024" "Confermiamo per tutto il 2024 il taglio del cuneo contributivo deciso lo scorso anno". Lo ha detto l ...