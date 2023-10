Il Qatar media tra Mosca e Kyiv sui bambini da rimpatriare Ma guarda anche oltre

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La tragedia del conflitto in Ucraina non si ferma soltanto alla morte e alla distruzione causati dai combattimenti. Le conseguenze di questa guerra sono molteplici e si estendono attraverso una seria di sfere economiche, ambientali e sociali. Una delle più tristemente note è quella della deportazione forzata deiucraini, catturati dalle truppe russe durante la loro avanzata in territorio nemico dal febbraio 2022 (o dai miliziani separatisti del Donbass già dal 2014) e poi condotti all’interno del territorio della Federazione per essere affidati a istituti per orfani o a famiglie adottive. Il fenomeno, che è stato monitorato tanto dalle autorità ucraine quanto da enti stranieri, ha portato all’incriminazione da parte della Corte Penale Internazionale (con conseguente mandato d’arresto) del presidente russo Vladimir Putin e dalla Commissaria presidenziale per i ...