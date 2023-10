Il PSG è pronto per un nuovo colpo da 100 milioni di euro?

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quest’estate il PSG ha puntato una piccola fortuna su Randal Kolo Muani. Il francese è arrivato a Parigi per oltre 90di. Ma questa somma potrebbe essere presto eclissata da una nuova follia del club della capitale. Il centrocampista Florian Wirtz sarebbe nel mirino del PSG, ma il prezzo del trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 100di. Il PSG ha ingaggiato più di una dozzina di giocatori quest’estate. Questo è costato al club della capitale un sacco di soldi. Il Paris, ad esempio, ha acquistato Randal Kolo Muani proprio alla fine della finestra di trasferimento estiva, per la principesca cifra di 95di. Una cifra che fa del francese il terzo giocatore più costoso mai ingaggiato dai campioni di Francia, dopo Neymar e Kylian Mbappé. 100 ...

Ibra e il tradimento di Galliani per venderlo al. Ibra dice la sua sul calcioscommesse e su ... " Era difficile all'inizio, tutti si aspettavano che facessi cose come lui ma non ero ancora. ...

PSG PRONTO A PROLUNGARE IL CONTRATTO CON ZAIRE-EMERY - Sportmediaset Sport Mediaset

PSG, Luis Enrique avvisa il Milan: 'Mbappé sarà pronto e disponibile ... Calciomercato.com

Adrien Rabiot a Torino sta molto bene e sta vivendo un momento positivo anche nella nazionale francese. L'ex PSG e' sempre più protagonista ma non ha ancora deciso se resterà ...Anche in questo avvio di stagione l’ex PSG ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio, che lo tiene fermo da quasi un mese scombinando i piani di José Mourinho nella scelta degli uomini che ...