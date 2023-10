Il popolo iraniano è il miglior alleato di Israele Pagani spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Khaled Meshaal, che dirige in Qatar l’ufficio della diaspora di Hamas, ha rivolto a tuto il mondo islamico l’appello a scendere in strada venerdì scorso, dopo la preghiera del giorno santo dell’Islam, per manifestare a sostegno dei palestinesi. Hamas voleva spingere così i popoli dei Paesi vicini a unirsi controper aderire al Jihad, la guerra santa contro gli infedeli. Il fatto che né i vicini di, né i palestinesi abbiano risposto a questa chiamata alle armi, dimostra che Hamas non rappresenta ilpalestinese, e nemmeno i credenti nell’islam. È un fatto politico importantissimo, che dovrebbe essere al centro della nostra riflessione,Hamas è il primo nemico delpalestinese. Le conseguenze delle sue azioni produrranno soltanto sofferenze per i palestinesi, ...