Il ponte sull’A10 e l’allarmismo da punire

(Di lunedì 16 ottobre 2023) C’è un video che circola sui social da una settimana, circola e – anche se sono già state date sufficienti informazioni in merito – non viene rimosso dalle piattaforme su cui ha avuto più visualizzazioni, come TikTok. Nel video si vede unsu un’autostrada (la scritta in sovraimpressione sostiene sia unall’altezza di Varazze) su cui transitano delle auto, e all’improvviso si vede del materiale, calcinacci e polvere, cadere di sotto. Il video viene diffuso da diversi utenti, a noi è stato segnalato sul profilo di @gennraio.dignita.poverta che lo diffonde con l’invito a farlo girare. Nei commenti, a parte qualche persona dotata di spirito critico: tutti vedono la polvere che cade sotto l’autostrada, ma la persona che ci sta sopra è la butta, non la vede nessuno?!!? ci sono 2 persone sulche ...