Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,17% a 86,66 dollari al barile. . 16 ottobre 2023

Il petrolio chiude in calo a New York a 86,66 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in netto rialzo a New York a 86,3 dollari Agenzia ANSA

Il prezzo del petrolio chiude in calo a New York, con una perdita dell'1,17% a 86,66 dollari al barile. Una flessione che si riflette sui mercati internazionali.Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,17% a 86,66 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...