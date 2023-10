Il parroco rifiuta ennesima richiesta di soldi e lui dà fuoco all’altare

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Ilsidi dargli altrie lui per vendetta incendia l’altare. Denunciato un 56enne di Pescara che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. La polizia è intervenuta ieri sudi un fedele della chiesa di Portanuova che aveva notato delle fiamme provenire de le aveva spente insieme con altre per evitare che si diffondessero. Le indagini hanno permesso di individuare l’uomo. Secondo quanto riferito dal, il 56enne già in passato aveva fatto delle richieste economiche.