Il Paradiso delle Signore anticipazioni | le cose si mettono malissimo per Vittorio | i suoi nemici hanno un asso nella manica

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il, ledella puntata di oggi non prevedono nulla di buono perConti, i cuiun'arma segreta Ilè una soap opera che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 16 circa, subito dopo La Volta Buona, il talk show di Caterina Balivo. La storia è quellaVeneri, commesse dell'atelierloro vicende sentimentali e lavorative. Non mancano in questo giocoparti tutti i 'superiori' e il loro desiderio di confermare o accrescere il proprio potere. Ma scopriamo cos'è successo ultimamente e cosa accadrà invece...