Il Papa | basta guerre! Sono sempre una sconfitta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Rispondere alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra con la forza mite e santa della preghiera. È l’esortazione di Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro che guardando alla drammatica situazione in Medio Oriente invita tutti dedicare la giornata di martedì prossimo, 17 ottobre, alla preghiera e al digiuno. “Le guerreuna”, ammonisce ilche esprime dolore per “quanto accade in Israele e in Palestina”. Quindi rinnova “l’appello per la liberazione degli ostaggi” e chiede “con forza” che “i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto”. Il Pontefice implora il rispetto del diritto umanitario: “soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire i corridoi umanitari e soccorrere tutta la ...