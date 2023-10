Il mito dell’androgino nel passato e nella cultura contemporanea

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Né uomo, né donna, ma una commistione ben calibrata e armoniosa dei due. Si tratta della cosiddetta “androginia”, un’espressione di sé che non ha nulla a che vedere con l’orientamento sessuale, l’orientamento romantico e/o gli organi sessuali, ma che riguarda esclusivamente i tratti di mascolinità e femminilità che ciascun individuo presenta nel suo modo di porsi, vestirsi e atteggiarsi. Presente in tutti gli ambiti, dalla filosofia alla letteratura, dalla moda alla musica, l’androginia rappresenta, dunque, una sorta di “terza identità” rispetto a quelle meramente maschile e femminile, in cui le componenti caratteristiche – a livello socio-le – di queste ultime si uniscono a creare un connubio equilibrato e fluido. Ma che cosa significa, esattamente, essere androgini, e come si esplica? Vediamone i dettagli. ...