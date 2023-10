Il ministro Valditara | mantenuto l' impegno per il rinnovo del contratto nella scuola

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo Meloni mantiene le promesse. Giuseppedell'Istruzione e del Merito, al termine del Consiglio dei Ministri riunitosimattinata di oggi per approvare la Manovra, ha rivendicato il rispetto di quanto detto mesi fa sui miglioramenti per i lavoratori della: “La legge di bilancio di quest'anno stanzia 5 miliardi di euro a decorrere dal 2024 per rinnovare i contratti del pubblico impiego: una parte consistente di tali risorse andrà al comparto istruzione, che conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Un risultato di cui, in un contesto finanziario complicato, siamo particolarmente orgogliosi, perché consente di tutelare e valorizzare i salari di tutto il personale scolastico con aumenti significativi, e di farlo in tempi rapidi, come avevamo chiesto”. “Il primo atto assunto ...