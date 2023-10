Il Metaverso coinvolge gli studenti del 50% in più rispetto alla lezione tradizionale alla quale va integrato

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “ Le nuove tecnologie digitali, come il, hanno rivelato un coinvolgimento deglidel 50 per cento in più. Sia chiaro che ilnon vuole sostituirsididattica frontale ma semmai integrarsi ad essa per catalizzare l’attenzione degli. Che imparerebbero nuovamente ad amare la Geografia, catturati da semplici esperienze immersive così come da una passeggiata, virtuale, sul K2”. L'articolo .