Il leader dell’opposizione polacca Donald Tusk dichiara la vittoria elettorale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ilhato l’inizio di una nuova era dopo che tre partiti di opposizione sembrano aver ottenuto abbastanza voti nelle elezioni di domenica per spodestare il partito di governo. Un exit poll di Ipsos ha suggerito che l’opposizione, insieme come coalizione, ha probabilmente ottenuto 248 seggi nella Camera bassa del

Anche un referendum'ultimo minuto, con quattro domande ...tendenziose progettate per mettere in cattiva luce l', non ... La Polonia ha vinto", ha detto illiberale secondo quanto ...

Il leader dell'opposizione polacca Tusk: «Il regno del Pis è finito» blue News | Svizzera italiana