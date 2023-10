Il governo taglia l’odioso canone Rai imposto in bolletta ai cittadini E i giornalisti protestano…

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La tassa più odiata dagli italiani vieneta: ilRai non sarà più di 90 euro l’anno ma di 70 euro. E si tratta solo ”dell’inizio di un percorso virtuoso” che dovrebbe concludersi con la sua cancellazione. Il primo step è stato inserito nella legge di bilancio 2024, e annunciata dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: ”C’è il primo intervento sulRai, che verràto dalladei contribuenti italiani”. E in conferenza stampa, durante la presentazione della manovra, viene illustrato più nel dettaglio dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che in un primo momento parla di ”una riduzione da 20 a 15 euro. Ogni mese nellainvece di 20 troverai 15”. Ma subito dopo viene fatta chiarezza sull’intervento nel complesso: ”C’è la riduzione ...

La manovra approvata dalsi inserisce in un "quadro abbastanza complesso" ma nonostante ... La misura che riduce le aliquote Irpef eil cuneo "entra in vigore per tutti, per ora lo ...

Stando a quanto riferito da Giorgetti e Salvini, il contributo sulla televisione pubblica calerà a partire dal prossimo anno. I numeri della riduzione saranno ufficializzati dal testo di legge, ...Il ministro dell'Economia sottolinea la spending review che la legge di bilancio prevede, andando nella direzione dei cittadini meno privilegiati e sottolinea il sacrificio chiesto a tutti i ministeri ...