Il governo “taglia” la Rai Manovra | il canone in bolletta diminuisce

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Taglio delalla Rai. IlRai dovrebbe scendere da 90 euro a 70 circa. E’ una delle sorprese della nuovafinanziaria. E’ quanto è contenuto nel Def approvato oggi in Cdm. Salvini ha annunciato la notizia in conferenza stampa. Il taglio delRai è da sempre una batdella Lega. Travolta, anche in queste ore, dalle polemiche sui cachet come quello di Fabrizio Corona (invitato in Rai come fosse Fiorello) ildecide di “risparmiare” sulla televisione pubblica.