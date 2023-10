(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Ministro Salvini ha chiarito che ilsta considerando ulteriori modifiche in futuro, il che significa che questa operazione rappresenta solo l'inizio di un processo di riforma

...sembra quindi un po' forte dire che questofa tagli alla sanità. Le bugie che ho sentito non corrispondono alla realtà delle cose". E ancora. La misura che riduce le aliquote Irpef e...

Il governo “taglia” la Rai. Manovra: il canone in bolletta diminuisce. Il Foglio

Il governo taglia il canone Rai, ecco quanto risparmieremo ilGiornale.it

Il governo pensa ad un nuovo taglio delle pensioni per finanziare Quota 103. Vediamo insieme cosa sta succedendo.La Corea del Sud prolungherà i tagli alle tasse sul carburante sino alla fine di quest'anno per paura dei rischi geopolitici in Medio Oriente.