Il governo rassicura | Il rischio attentati non è imminente | gli 007 sono al lavoro Sì ai cortei pacifici

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non c'è un pericolo, ma attenzione alta e occhi sempre aperti. Ilgetta acqua sul fuoco dell'allarmismo quanto alterrorismo, pur non sottovalutando la necessità di mantenere alta l'allerta

'La maggioranza die il partito del sindaco, in particolare - aggiungono - , dovrebbero spiegare come mai 8.400.000 di euro di videosorveglianza sono ancora in una fase embrionale pur avendo ...

Il governo rassicura: "Il rischio attentati non è imminente, gli 007 ... ilGiornale.it

GAS: IL GOVERNO RASSICURA, "NESSUN TIMORE PER ... Abruzzoweb.it

Non c'è un pericolo imminente, ma attenzione alta e occhi sempre aperti. Il governo getta acqua sul fuoco dell'allarmismo quanto al rischio terrorismo, pur non sottovalutando la necessità di mantenere ...Il viceministro ha confermato il recupero di 37 milioni di euro sugli investimenti 2021/2022 e la reperibilità della cassa per il pagamento del credito d’imposta LNG. Sul bonus gasolio 28% sono state ...