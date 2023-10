Il governo dice no | bloccata la nuova pista da bob per le Olimpiadi invernali

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Adesso è ufficiale: le gare di bob, slittino e skeleton delledi Milano-Cortina 2026 non si svolgeranno in Italia ma all'estero. L'annuncio, dopo giorni di indiscrezioni, è stato dato da Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, in occasione della sessione del Cio in svolgimento a Mumbai, in India. Il progetto iniziale prevedeva il restyling della storicaEugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, costruita 100 anni fa e utilizzata per i Giochidel 1956. «Due giorni fa ilci ha informato di considerare come opzione migliore e più sostenibile quella di non realizzare lo sliding center a Cortina e di spostare le gare in una venue già esistente e funzionante. Di conseguenza, Milano-Cortina 2026 deve individuare un'altra sede fuori dall'Italia. Stiamo già ...