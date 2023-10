Il governo cancella le pensioni anticipate | regole ancora più restrittive nel 2024 | altro che riforma della Fornero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Laleggenon solo non ci sarà, ma viene addirittura ridimensionata ogni forma di anticipo delle. Lo dice con chiarezza il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, quando parla di un sistema “molto più restrittivo” per l’accesso al pensionamento anticipato. Il ministro risponde, in conferenza stampa, a chi gli chiede se verrà confermata la Quota 103, già di per sé tutt’che un successo nel 2023. In prima battuta Giorgetti risponde in modo vago, senza far capire cosa effettivamente ha deciso ilcon la manovra. Alla seconda domanda, però, Giorgetti è costretto ad ammettere che l’anticipostico diventerà molto “più restrittivo”.che...