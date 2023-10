Il gioco di Teheran e le incognite della risposta israeliana

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una settimana fa l’attacco dei terroristi di Hamas al sud di Israele. Le terribili, sanguinarie azioni terroristiche di Hamas, in stile commando Nukhba addestrati dall’Iran, ha visto l’uccisione di oltre 1.300 israeliani, in gran parte civili inermi. Hamas ha chiaramente dimostrato di essere una maledizione sia per il popolo palestinese di Gaza sia per tutto Israele. Una guerra esistenziale Innanzitutto, le implicazioni geopolitiche e strategiche di tale atrocità sono profonde. Israele, Hamas, Hezbollah e il regime dison tutti impegnati in una guerra che si può definire, qualunque sia la posizione di chi analizza la tragedia, “per l’esistenza”, anche se spesso si tratta di una guerra per procura. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti e l’Europa (purtroppo ancora una volta: quasi unita) si sono mossi per sostenere Israele e fermare qualsiasi ...