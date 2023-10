Il gas parte in forte ribasso ad Amsterdam - 5 | 3%

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Avvio incalo per il gas sul mercato di. Dopo i fortissimi rialzi della scorsa settimana, legati alla crisi in Medioriente e al possibile sabotaggio di un gasdotto finlandese, i future ...

Prezzo del gas in forte calo sul mercato di Amsterdam: i future Ttf arretrano del 5,3% a 51,1 euro al megawattora, dopo i rialzi della scorsa settimana legati alla crisi in Medioriente.Avvio in forte calo per il gas sul mercato di Amsterdam. Dopo i fortissimi rialzi della scorsa settimana, legati alla crisi in Medioriente e al possibile sabotaggio di un gasdotto finlandese, i future ...