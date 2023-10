Il fallimento dell’offerta FIA di Rodin Cars influisce sul piano di Carlin per il futuro di F2 | F3 e F1 Academy

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023), che all’inizio di quest’anno ha acquistato una quota di maggioranza del team, ha fallito nella sua richiesta di poter costituire un nuovo team di Formula 1 da inserire nella griglia di partenza.ha intenzione di “espandere” la sua attività nel motorsport per monoposto, nonostante ildella casa madre di entrare a far parte della Formula 1. La, casa automobilistica neozelandese, è stata una delle diverse parti che hanno presentato una proposta alla FIA nella speranza di ottenere la possibilità di formare un nuovo team di F1. Ma la richiesta non è stata accolta, e solo l’offerta di Andretti Global è stata approvata dall’organo di governo. Ma questo ...