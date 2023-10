Il difetto nella rosa del Napoli | ci sono due ruoli mancanti | si interviene a gennaio?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildi Rudi Garcia, almeno fino ad oggi, ha faticato ad ingranare, dai problemi fisici a quelli tattici, cosa manca al suo? Sabato alle 15 si riparte, sarà tempo di Hellas Verona-, una sfida che aprirà il ciclo di 6 gare in 23 giorni per i ragazzi di Rudi Garcia, tecnico dei campioni d’Italia in carica, il cui operato sarà analizzato con la lente d’ingrandimento. Già perché lo score di questi primi due mesi di campionato non può lasciare soddisfatti, a maggior ragione dopo una Serie A dominata che ha relagato alla città il terzo scudetto della storia: otto gare, quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Un campanello d’allarme che è costato quasi l’esonero dell’ex allenatore dell’Al-Nassr, sfumato unicamente grazie al no di Antonio Conte, vecchio pallino di De Laurentiis e prescelto per la sostituzione ...