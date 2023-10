Il compito di Matthew provoca frecciatine tra Zerbi e la Pettinelli ad Amici 23

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La scorsa settimana, Annaaveva deciso di assegnare un, il ragazzo che avrebbe voluto avere nella sua squadra ma che, invece, ha scelto di stare in quella di Rudy. La prof è convinta che il cantante abbia avuto un vero e proprio calo tanto da avere intenzione di innamorarsi di nuovamente di lui con Uptown funk di Bruno Mars. Nel daytime di23 appena andato in onda su Canale 5, oggi 16 ottobre 2023, in studio con tutto il pubblico della domenica, sono stati svolti tutti i compiti assegnati dai prof agli allievi, tra cui quello di. Lasi sarà nuovamente innamorata del concorrente? Scopriamolo.23, il risultato deldiDopo l’esecuzione del ...