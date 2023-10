Il cognato di Osimhen torna all’attacco | “Ha influenza sulla polizia locale | ho paura per la nostra incolumità”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo gli eventi degli ultimi giorni, ildialla caricaquestione dei debiti che ha investito l’attaccante. Il periodo complicato per Victorsembra non finire mai. Dopo le querelle con Garcìa e il Napoli, l’attaccante nigeriano è andato in Nazionale per disputare alcune amichevoli di preparazione alla Coppa d’Africa che si giocherà a gennaio. Dalla sosta per le nazionali, il centravanti nigeriano èto nuovamente infortunato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Un duro colpo per il Napoli che perderà il suo bomber per almeno un mese. Ildiancora contro l’attaccante del Napoli Come detto, i problemi ...