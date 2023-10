Il castoro torna in Italia dopo 500 anni | gli effetti per uomo e ambiente

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fino a pochifa, ileuropeo (Castor fiber) era totalmente assente dall’: caccia e perdita di habitat avevano portato all’estinzione tutte le popolazioni presenti sul territorio nazionale.più di 500di totale assenza, questa specie ha recentemente iniziato la ricolonizzazione dell’a causa di espansione naturale dall’Austria verso Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia e di reintroduzioni (non autorizzate) incentrale (Toscana, Umbria, Marche). Nello studio pubblicato su Animal Conservation, i ricercatori dell’Università Statale di Milano e dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iret) di Sesto Fiorentino (Firenze) hanno raccolto tutti i dati di presenza ...

... un esempio di ritrovata biodiversità, che necessita di strumenti di monitoraggio per ridurre i possibili danni dovuti alle attività del

Il castoro torna in Italia, mancava da 500 anni: lo studio Adnkronos

Cnr, dopo 500 anni torna il castoro in Italia. Sardegnagol

Il ritorno del castoro in Italia è senza dubbio un evento storico che può avere molteplici significati e implicazioni per il paese.Dopo 500 anni di assenza dovuti a caccia eccessiva e alla distruzione del suo habitat, il castoro è tornato in Italia: la ricolonizzazione è partita dall’Austria, da dove questo animale si sta espande ...