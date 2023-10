Il canto del canarino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il vignettista Steve Bell, collaboratore del quotidiano inglese The Guardian, è stato licenziato dopo 40 anni e pare che la causa del licenziamento sia una vignetta sul conflitto arabo-israeliano. Mi sembra uno spunto importante per una riflessione sulla satira e sulla libertà d'espressione. E apprezzate che in questa riflessione io non abbia fatto giochi di parole sul cognome del vignettista tipo 'Il Bell, il Brutt e il Cattiv'. Avrei potuto, ma la libertà d'espressione deve avere dei limiti.