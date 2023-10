Il canone Rai scende da 90 a 70 euro | ma resta in bolletta | come saranno le nuove rate nel 2024

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) IlRai in. Da 90 a 70, stando a quanto annunciato dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Un annuncio un po’ confusionario, in più battute, e che non viene spiegato benissimo in conferenza stampa né da Salvini né dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ciò che emerge, comunque, è che ilRairà: dalsi pagheranno 20in meno l’anno. Non cambia, invece, la modalità di pagamento: si continuerà a pagarlo nellaelettrica. Sul punto è fallita la battaglia proprio di Salvini, con il governo consapevole che il pagamento inconsente di recuperare molte risorse che prima finivano nell’evasione.il ...