Il canone Rai scende da 90 a 70 euro | il cambio nella manovra | “Taglio applicato direttamente in bolletta”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una delle principali novità introdotte dalla legge di bilancio che oggi ha ottenuto l’ok del Consiglio dei Ministri è rappresentata daldelRai, cherà dagli attuali 90annui a 70. Lo ha chiarito il Mef con una nota dopo che in conferenza stampa erano arrivate indicazioni contrastanti dai membri del governo. “Per quanto riguarda ilc’è una riduzione da 20 a 15, sostanzialmente un quarto delnon viene più pagato in”, aveva dichiarato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i giornalisti, e generando una certa confusione. A quel punto è intervenuto Matteo Salvini, per chiarire che l’importo delinpasserà da 90 a ...

... Matteo Salvini si presenta in conferenza stampa per cercare di limitare i danni: di pensioni e tasse piatte non parla più, in compenso continua ad insistere su Ponte e, portando a casa, ...

Canone Rai tagliato dalla bolletta: il pagamento passerà da 90 a 70 euro l'anno ilmessaggero.it

Il canone Rai cambia in Manovra: scenderà da 90 a 70 euro l’anno la Repubblica

Col suo intervento la presidente del Consiglio ha aperto la conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra nel Consiglio dei ministri ...Cosa prevede la manovra 2024 approvata dal Cdm, dal taglio del canone Rai all'addio al superbonus fino alla riforma dell'Irpef.