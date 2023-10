Il campione di F1 Nico Rosberg sceglie il “candidato dei sogni” per sostituire Sergio Perez alla Red Bull

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ritiene che Alex Albon sia il “ideale” pernella formazione dei piloti della Redin F1.è sempre più sotto pressione per mantenere il suo sedileRedinsieme a Max Verstappen, dopo un altro weekend shock al Gran Premio del Qatar. Nonostante abbia un contratto per la stagione 2024, il consigliere della RedHelmut Marko ha continuato a insinuare che i giorni del messicanoscuderia potrebbero essere contati. Ildel mondo di F1 2016ritiene che Albon, che ha già corso per la Rednel 2020 prima di essere abbandonato a favore di ...