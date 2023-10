Il Burkina Faso ha firmato un accordo per il nucleare con la Russia

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governo del, un paese dell’Africa occidentale, ha annunciato di averuncon la Russia per la costruzione di una centrale. Ibrahim Traoré, leader della giunta, aveva chiesto al presidente russo Vladimir Putin assistenza nella costruzione della centrale durante un incontro a San Pietroburgo a luglio. Insolo il 23 per cento della popolazione ha accesso all’elettricità, uno dei tassi più bassi del mondo. La centrale, che sarà costruita dall’agenziarussa Rosatom, servirà a «soddisfare il bisogno energetico del paese»: secondo gli obiettivi del governobé, il 95 percento della popolazione urbana e il 50 per cento della popolazione rurale ...