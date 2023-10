Ibrahimovic | «Se Tonali è malato del gioco bisogna aiutarlo  perché è come una droga»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dal palco del Festival dello Sport a Trento, lo svedese Zlatanparla del caso scommesse e della delicata situazione di Sandro, suo ex compagno di squadra al Milan: «So poco di questa storia, non avevo mai notato nulla di strano in lui. Però non si giudica prima di non sapere tutto» Dal palco del Festival dello Sport in corso a Trento, Zlatanparla dello scandalo scommesse e della delicata situazione di Sandro, suo ex compagno di squadra al Milan: «Se davvero èdeluna. Anche io ho giocato al casinò perché ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi, peròcapire la situazione» Ancora su ...