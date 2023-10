I Samsung Galaxy SmartTag2 sono già in super offerta su Amazon

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Suc'è spazio anche per offerte che vanno oltre quelle solite, soprattutto pensate per gli abbonati adPrime: un esempio è quella legata al bundle da 4 pezzi del nuovissimo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il colosso di Seul ha aggiornato un altro telefono con l'ultimo upgrade di sicurezza. IlS20 FE ha iniziato a ricevere la patch di sicurezza di ottobre 2023 in Asia ed Europa . I telefoni non hanno ancora ricevuto il nuovo aggiornamento di sicurezza in altre Regioni, come ...

Samsung Galaxy S24 Ultra, che fotocamera! Online le specifiche degli obiettivi Everyeye Tech

Galaxy Buds FE, primo calo di prezzo: su Amazon con il 10% di sconto HDblog

Il colosso di Seul ha aggiornato un altro telefono con l’ultimo upgrade di sicurezza. Il Samsung Galaxy S20 FE ha iniziato a ricevere la patch di sicurezza di ottobre 2023 in Asia ed Europa. I telefon ...Nuove indiscrezioni avrebbero lasciato trasparire ancora una volta la volontà di Samsung di partire prima con i suoi nuovi top.