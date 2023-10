I risultati del weekend del settore giovanile amaranto

Leggi su lortica

(Di lunedì 16 ottobre 2023) U17 NazionaleMonterosi vs Arezzo 1-2 I ragazzi della formazione Under 17 dell’Arezzo, allenati da mister Bernardini, erano attesi da una difficile trasferta a Monterosi. Un vero e proprio scontro diretto, visto che le due squadre erano appaiate a tre punti dalla vetta della classifica. Ne è venuta fuori una partita aperta e combattuta, che per 70? è rimasta in bilico sullo 0-0. Al 72? i padroni di casa hanno trovato la rete del vantaggio grazie ad una conclusione dalla distanza. La reazione d’orgoglio degliè stata veemente ed ha portato rapidamente al pareggio, messo a segno da Sussi con un bel tocco sotto sul portiere in uscita. Ma i ragazzi di Bernardini hanno continuato a spingere a caccia della vittoria, che è arrivata all’83’, quando Errunghi ha trovato dalla distanza la conclusione giusta. 3 punti pesantissimi che hanno voluto dire secondo posto in ...