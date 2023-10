Come accennato, moltissimi trabocchi oggi sonodi pregio, in cui assaporare una cucina ...un'esperienza culinaria di grande qualità con menu fisso a base di pesce abbinato aivini ...

I ristoranti migliori d'Italia 2024 per la guida del Gambero Rosso Vanity Fair Italia

Cresce la qualità della ristorazione italiana in ogni sua forma con boom di insegne green e, insieme, sempre più in rosa. Nella geografia delle insegne top Lombardia superstar, ma è tallonata da Piemo ...Difficoltà economiche, carenza di personale qualificato e problematiche nel far quadrare i bilanci e rimanere coerenti cavalcando il business a parte, la serie A della ristorazione italiana gioca un c ...