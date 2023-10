I nonni social del Don Orione | la pagina Facebook ha più di 33mila followers

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Bergamo. Festeggiano i compleanni tutti insieme, gli anniversari di matrimonio, cantano le canzoni di una volta, giocano a tombola, si raccontano con naturalezza davanti alla telecamera. Sono moltoospiti del centro Dondi Bergamo: hanno unaaggiornatissima e un sacco di follower. Aperta alcuni anni fa ma diventata attiva in seguito all’isolamento dovuto al Covid, è seguita da più dipersone, i like sono 14.400. La “media manager” è l’animatrice Raffaella Mandelli che, insieme all’equipe educativa, ha avuto l’idea di creare una community per far conoscere le persone che vivono all’interno della struttura e per tenere aggiornate le famiglie degli ospiti sulle attività che quotidianamente vengono svolte all’interno del ...