«I militari italiani al confine tra Israele e Libano stanno rischiando»

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il razzo di Hezbollah che ha colpito la base Unifil indove è impiegato anche il contingente italiano non ha fatto vittime perché non sarebbe esploso. Un caso quindi fortuito quello accaduto nel pomeriggio di ieri a ridosso della Linea Blu e che desta preoccupazione neidella missione Onu che si trovano in una zona fortemente a rischio. Un'area a ridosso della linea di demarcazione condove già a fine marzo le forze speciali del Covi (centro operativo vertice interforze) di Roma, avrebbero fatto una simulazione di evacuazione dei 2800che lavorano innel caso di un'invasione da parte di. Preoccupazioni quindi che sembrerebbero sensate nonostante le rassicurazioni dei ministri Tajani e Crosetto che hanno dichiarato che incidenti come ...