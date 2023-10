I grandi partiti tutti in calo | ma c' è un sorpasso impensabile | sondaggione-Mentana

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Idi testa questa volta perdono qualcosa e crescono le forze di coda. Il sondaggio di Swg per Tg La7 ribalta i pronostici. InFdI, Pd, M5s e Lega. Il partito di Giorgia Meloni infatti perde uno 0,3 per cento e si attesta al 28,4. In discesa anche il Pd che cede uno 0,2 e adesso è al 19,6 per cento. Giuseppe Conte non sorride e il suo Movimento Cinque Stelle cade e perde lo 0,4 per cento attestandosi al 16,1 per cento. La Lega perde uno 0,1 e si ferma al 10,2. Forza Italia invece tiene ed è stabile da una settimana al 6,4 per cento. Cresce Azione di Carlo Calenda che arriva al 4 per cento con una crescita dello 0,3 per cento. Al 3,6 Verdi e Sinistra che superano Italia Viva di Matteo Renzi fermo al 2,5 per cento. Insomma in questa fase di stallo della politica di casa nostra con la guerra in Israele a occupare le cronache dei tg e non ...