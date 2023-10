I 18 anni di Christian di Danimarca | futuro erede al trono

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I festeggiamenti per i 18del Principedisono iniziati con il cambio della guardia al palazzo reale di Amalienborg, a Copenhagen, e il saluto al pubblico da parte del festeggiato e della famiglia reale dal balcone del Palazzo. La Regina Margherita II, nonna di, ha organizzato poi una cena di gala in onore del nipote, alla quale hanno partecipato quasi tutti i futuri monarchi europei.è il figlio primogenito del Principe ereditario Frederik e della Principessa ereditaria Mary ed è secondo in linea di successione al, dopo il padre. Mary e Frederik hanno seguito la tradizione chiamando il loro primogenito; la CBS News parlando della famiglia reale danese ha ricordato: “Laha una ...