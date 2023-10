(Di lunedì 16 ottobre 2023) Alin scena, I’m, spettacolo vincitore del Laurence Oliver Award 2019: tra i protagonisti Valentina Valsania e Roberto Turchetta, I’mdi Laura Wade è lo spettacolo che andrà in scena aldal 19 al 29 ottobre (qui il cartellone completo della stagione 2023/2024). Il testo, vincitore di un Laurence Oliver Award nel 2019, racconta la storia di Judy e Johnny. La coppia vive in una deliziosa villetta’50, completa di tutti i comfort che l’epoca può concedere. Piano piano, però, la perfetta carta da parati inizia a scollarsi rivelando la realtà: tutto è solo una messa in scena, una fuga dall’oggi. Sul palco Valentina Valsania, Roberto Turchetta, Laura Nardi, Elena Callegari, ...

... enabling wider compatibility and additional features for their suite of smart lock solutions Business Wire Business Wire - 16 Ottobre 2023 Level reveals expansion of smartconnectivity with ...

Home, I'm Darling al Teatro Vittoria: stile anni '50 e ritmo jive Spettacolo.eu