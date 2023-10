Ho visto Che tempo che fa sul Nove e pensavo di essere su Rai3 | perché Fazio ha copiato se stesso?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ha fatto benea passare la prima mezz’ora del suo programma mostrandoci la nuova location, girando tra i camerini eleganti, i corridoi e il retropalco degli studi della (o del), tra una chiacchiera e l’altra con Frassica e il mago Forest. E ha fatto bene a ricordarci ogni tanto durante lo show con battute e gag (non male quella del telecomando con tutti i tasti con un lonumero e anche la letterina di Luciana) che tutto andava in onda su una nuova rete. Ha fatto benealtrimenti dopo qualche minuto dall’inizio, non so voi ma io me lo ero già dimenticato edisu. Stessa formula delle passate stagioni, stessa atmosfera,rapporto prossemico con gli ospiti e con il pubblico in studio. Un talk politico ...