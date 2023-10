Highlights Varese-Bertram Tortona 78-80 Serie A basket 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Arriva la prima vittoria in trasferta in campionato per la, che batte in volataall’Ytelium Arena 78-80. Match equilibratissimo fino alla fine, con Weems che a pochi secondi dal termine della gara segna la tripla della vittoria per gli ospiti.Kyle Weems che, oltre alla tripla decisiva, è stato il miglior scorer dellacon 22 punti a fine partita ed MVP indiscusso del match. Per gli ospiti buon apporto anche di Dowe, Obashoan e Radosevic, tutti in doppia cifra per punti; e di Daum con 11 rimbalzi. Anon basta la prova superlativa di Hanlan (23 punti) e la bella prestazione di Gabe Brown (17 punti). SportFace.