Hamas | stop al massacro di Gaza o Hezbollah e Iran interverranno | Esercito israeliano | ucciso il capo dell' intelligence del gruppo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 16 ott 18:14Shin Bet ammette responsabilità per attacco diIlo Shin Bet (sicurezza interna) Ronen Bar ha ammesso le proprie responsabilità nella sorpresa di Israele di fronte all'...

Israele -: la diretta noGaza, colpiti anche gli ospedali: che cosa sta succedendo, Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Un milione di sfollati a Gaza. Nuovi raid e nuove vittime AGI - Agenzia Italia

Hamas: stop al massacro di Gaza o Hezbollah e Iran interverranno | Esercito israeliano: ucciso capo intelligence del gruppo terrorista TGCOM

Lo ha dichiarato Ali Akbar Velayati, influente consigliere per la politica estera della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in un incontro con il rappresentante di Hamas nella Repubblica islamica, ...Stati Uniti, Russia, Cina, Iran, i paesi arabi e l'Europa. Chi si schiera con Israele e chi con Hamas Chi sta lavorando per una soluzione del conflitto