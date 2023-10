Hamas | Putin sente Netanyahu | “Mosca è pronta a promuovere una soluzione diplomatica”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il presidente russo Vladimirè al lavoro sullo scacchiere mediorientale nell’insolito ruolo di mediatore e pacificatore, dopo lo tsunami seguito all’attacco dicontro Israele. Un’occasione ghiotta per presentarsi al mondo come protagonista approfittando della sua tela costruita nel tempo con le forze regionali in campo. Non a caso oggitelefonicamente il premier israeliano e i presidenti dell’Egitto, della Siria e dell’Autorità nazionale palestinese.: pronti a un’azioneLa Russia è al lavoro per “contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un’ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza“. Così il capo del Cremlino nel corso del colloquio telefonico con il primo ...