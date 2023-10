Hamas è sintomo di una malattia con radici chiare | la violenza di Israele e la nostra indifferenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) di Cristian Giaracuni Davanti alla mostruosità dellache fa male al nostro mondo, noi “occidentali” rispondiamo con la solita miope ipocrisia che ci impedisce di riconoscere le nostre responsabilità, mossi dal solito spirito di vendetta, che annebbia la vista, annienta la ragione e libera l’odio cieco verso il nemico di turno. E che non ci consente di capire quanto vittime e carnefici siano categorie tutt’altro che definite. Inorridiamo davanti ai corpi mutilati degli israeliani e insultiamo le “bestie” dirimproverando loro l’assenza di limiti e di onore. Ma quei limiti sono i nostri. Sono i limiti dellamorale che dal caldo delle nostre poltrone e delle nostre vite sicure e pacifiche pensiamo siano universalmente applicabili, mentre ci ostiniamo a rifiutare la comprensione delle cause di ogni abominio, come se ...