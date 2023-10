“Ha vinto il cancro” Lutto nella tv | la famosa attrice sconfitta dal tumore al seno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023)tv, è morta la. Il triste annuncio della famiglia e del suo storico agente. Come scrive la nota congiunta tra il pubblicista e la famiglia, “è morta pacificamentesua casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva dialper oltre 23 anni”. La dichiarazione inoltre afferma che la donna “era circondata dal suo amorevole marito, da suo figlio e dalla sua famiglia che era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno il 16 ottobre. >> “Nessuno sarà mai come te”. Cinema in, addio alla: 60 anni di carriera e tanti capolavori Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringrazieranno i suoi milioni ...