Guerra Israele-Hamas | Biden | “Eliminare Hamas ma occupazione Gaza grave errore”

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La diretta live dellatradi oggi lunedì 16 ottobre In un’intervista a ’60 Minutes’ sulla Cbs’,afferma che un’israeliana disarebbe “un grosso”. Secondo il presidente Usa l’attacco diè stato una “barbariequanto l’Olocausto” eha il diritto di rispondere pertotalmente il gruppo islamista, per poi però cercare una strada verso uno Stato palestinese. Meloni riceve oggi il re di Giordania, papa Francesco quello del Bahrein. Si intensificano gli scontri trae gli Hezbollah. Ieri sera altri raid dello Stato ebraico in Libano contro le postazioni dei miliziani ...