Guerra in Medio Oriente | sabotaggio nel Mar Baltico | instabilità in Libia | l’80% del gas italiano è ostaggio della geopolitica

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sicurezza energetica, volatilità dei prezzi, forniture alternative. All’indomaniin Ucraina, la questione energetica ha dominato il dibattito pubblico per mesi. E alla fine, sembrava che il peggio ce lo fossimo lasciato alle spalle. Il gas che importavamo dalla Russia è stato in buona parte rimpiazzato da accordi con Paesi africani erientali, i depositi traboccano e le temperature sopra la media stagionale di queste settimane hanno permesso di rinviare l’accensione dei riscaldamenti. Eppure, sembra di essere ripiombati nella stessa situazione di un anno fa. «Le previsioni erano favorevoli per la discesa del prezzo del gas, ma la situazione ora potrebbe volgere in senso negativo rispetto agli auspici», ha ammesso il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Le conseguenze...