Guerra in Israele | Tajani | “La soluzione resta una sola”

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Antoniointervistato da ‘Il Messaggero’ sullain corso: “L’Italia non è contro la Palestina, ma contro Hamas. Launa”. Nel giorno dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento nazista al ghetto ebraico di Roma Antoniorilascia un’intervista al Messaggero e fa il punto sullain: “Come Italia stiamo lavorando per liberare il prima possibile gli ostaggi e favorire la de-escalation del conflitto. Sulle persone di origini italiane che sono state rapite sappiamo ben poco. La situazione non è semplice. Potrebbero essere nelle mani di Hamas o di qualche fiancheggiatore. Abbiamo chiesto aiuto a Egitto e Paesi Arabi“. Il ministrointervistato da ‘Il ...