Guarino | «Ora testa al Napoli | portare a casa il miglior risultato!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dopo la sconfitta dell’Inter Women contro la Roma si proietta immediatamente contro il. La coach nerazzurra carica GARA IMPORTANTE ? A Inter Tv,incalzata sulla sfida della prossima settimana di Serie A Femminile: «Prossima partita col? Colpartita importante, lavoreremo tutta la settimana per questo unico impegno, affinché riusciremo aal meglio questa sfida importante prima della sosta per la nazionale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati